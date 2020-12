Cagliari-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 11ª giornata

SERIE A – 11ª giornata

Domenica 13/12/2020 ore 12:30 Le probabili formazioni di Cagliari-Inter in Serie A

CAGLIARI INTER (4-2-3-1) (3-4-1-2) 28 CRAGNO (C) HANDANOVIC 1 24 FARAGÒ D’AMBROSIO 33 40 WALUKIEWICZ DE VRIJ 6 44 CARBONI A. BASTONI 95 22 LYKOGIANNIS DARMIAN 36 8 MARIN BROZOVIC 77 6 ROG GAGLIARDINI 5 25 ZAPPA YOUNG 15 10 JOAO PEDRO (C) ERIKSEN 24 33 SOTTIL R. LUKAKU 9 30 PAVOLETTI A. SANCHEZ 7 Allenatore E. DI FRANCESCO A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN CAGLIARI-INTER

PANCHINA 1 ARESTI (GK) (GK) PADELLI 27 31 VICARIO (GK) (GK) A. RADU 97 9 SIMEONE HAKIMI 2 12 CALIGARA LAUTARO MARTINEZ 10 14 PINNA KOLAROV 11 15 KLAVAN SENSI 12 17 TRAMONI RANOCCHIA 13 18 NANDEZ PERISIC 14 19 PISACANE BARELLA 23 21 OLIVA SKRINIAR 37 23 CEPPITELLI L. MORETTI 42 27 CERRI INDISPONIBILI

2 GODIN (Coronavirus)

3 TRIPALDELLI (infortunio)

20 PEREIRO (Coronavirus)

26 LUVUMBO (infortunio)

37 OUNAS (Coronavirus)

93 PAJAC (non convocato) 8 VECINO (infortunio)

23 VIDAL (infortunio)

44 NAINGGOLAN (infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI – – ULTIME NOTIZIE

Il recupero di Pisacane in difesa e Simeone in attacco permette un doppio ballottaggio a Di Francesco, che non sembra intenzionato a rinunciare al modulo delle ultime uscite. In caso di 3-5-2, l’altro rientrante Nandez si candida per una maglia a centrocampo. L’eterno dubbio è sulla titolarità di Eriksen, che è in ballottaggio con il grande ex Barella. Qualora giocasse il cagliaritano, si tornerebbe al solito 3-5-2. Rotazioni in ogni reparto per Conte, che deve scegliere se rinunciare anche ad Hakimi e Perisic sulle fasce.