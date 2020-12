Cagliari-Inter, Di Francesco ancora con Pavoletti: la probabile formazione

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Cagliari-Inter, Di Francesco sfiderà in casa Antonio Conte alle 12:30. Con Simeone da poco recuperato, il tecnico si affiderà ancora a Leonardo Pavoletti. Sugli esterni due frecce come Sottil e soprattutto Zappa, ex prodotto della Primaera dell’Inter. Di seguito le ultime sulla probabile formazione del Cagliari (QUI quella dell’Inter).

LE ULTIME – Cagliari-Inter, i nerazzurri allenati da Antonio Conte sono chiamati a rispondere in campionato dopo l’eliminazione in UEFA Champions League. Il campionato, difatti, resta l’unico obiettivo alla portata (insieme alla Coppa Italia). Tuttavia però la squadra non dovrà sottovalutare il Cagliari, che si candida per essere una delle sorprese del campionato. Di Francesco recupera Giovanni Simeone, arruolabile per la sfida casalinga contro i nerazzurri, ma inizialmente siederà probabilmente in panchina. In attacco dunque spazio a Leonardo Pavoletti, che nelle ultime partite ha ritrovato continuità e soprattutto la via del gol. Anche Nandez è partito con la squadra, così come Pisacane e Lykogiannis. Tra questi probabilmente solo l’ultimo ritroverà la maglia da titolare, nel ruolo di terzino sinistro. Niente da fare invece per l’ex Inter, Diego Godin, e Ounas. Di Francesco scopre Razvan Marin a centrocampo, che insieme a Rog formerà una mediana giovane e imprevedibile. Joao Pedro agirà alle spalle dell’unica punta, supportati da due frecce come Sottil e Zappa, ex prodotto della Primavera dell’Inter.

Di seguito la probabile formazione del Cagliari in vista della sfida contro l’Inter (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.