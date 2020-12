Lukaku ha perso la sua spalla preferita, Lautaro Martinez in crisi

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez sta faticando a trovare la sua migliore condizione. L’argentino è in un periodo difficile in cui non trova la via del gol.

PROBLEMI DI COPPIA – Una certezza di Lukaku nella sua esperienza in nerazzurro era la sua spalla in attacco. La coppia con Lautaro Martinez è sbocciata in modo naturale, all’improvviso, ed è diventata il riferimento di tutta la squadra. Ultimamente però qualcosa si è inceppato. In particolare proprio il suo partner preferito, il numero 10.

ALTI E BASSI – Il Toro in questa stagione sta faticando a trovare continuità di rendimento. Va piuttosto a fiammate. Ci sono periodi in cui è produttivo, trova giocate e pure gol. Magari in serie. E altri in cui quasi sparisce. Non solo alla voce gol, ma anche anzi soprattutto nel gioco. Non riesce a dialogare coi compagni, non prende falli, non difende palla. Tutto diventa molto approssimativo, apparentemente difficile. Così esce presto dalle partite. E si innervosisce. Dall’ultima sosta l’argentino è chiaramente nella seconda situazione.

GIOCA O NO? – L’ultima rete firmata Lautaro è del 22 novembre, nel 4-2 col Torino. Da quel momento ben cinque partite senza trovare la via del gol. Un fatto non usuale, che porta dei dubbi a Conte nelle sue scelte. Come gestire l’argentino? Lui vorrebbe giocare sempre e col Cagliari ha un certo feeling. Ma Alexis Sanchez sembra essere nettamente più in forma e forse pure più utile alla squadra in questo momento. Intanto le partite passano. E Lautaro Martinez la crisi non se l’è ancora scrollata di dosso.