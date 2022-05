Bastoni vede la finale di Coppa Italia! Già oggi importante novità – TS

Bastoni punta a un recupero completo per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo TuttoSport, già oggi una novità importante.

VERSO IL RECUPERO – Per la finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi confida di ritrovare Alessandro Bastoni. L’azzurro, fuori dalla vigilia del 27 aprile per un risentimento subito nel corso dell’allenamento col Bologna, ieri ha lavorato sul campo e buon ritmo e oggi, se non ci saranno controindicazioni, inizierà a svolgere una parte dell’allenamento col gruppo. C’è tempo dunque di recuperarlo.

