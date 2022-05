Gosens, nessuna presenza da titolare. Ma avete visto Perisic sì?

L’Inter venerdì ha vinto 4-2 contro l’Empoli e ora attende il risultato di Verona-Milan. Intanto però molti si chiedono come mai Robin Gosens sia stato utilizzato così poco da Simone Inzaghi. Il motivo è uno e si chiama Ivan Perisic.

MOTIVO – L’Inter attende di capire cosa farà il Milan questa sera per vedere come sarà ridisegnata la classifica di Serie A. Contro l’Empoli i nerazzurri hanno rimontato dal 2-0 dei toscani vincendo 4-2 e lo hanno fatto anche grazie al solito contributo di Ivan Perisic. Ecco, il croato è il motivo del poco utilizzo di Robin Gosens. Il tedesco, arrivato a gennaio dall’Atalanta, non ha ancora giocato una partita da titolare con i nerazzurri. Ma come si fa a rinunciare a un Perisic straripante così? Inzaghi non può e lo sa bene. La fase di stagione è quella più delicata di tutte dove è vietato sbagliare. Sicuramente Gosens è stata un’occasione per sistemare la corsia mancina per il prossimo anno e quelli che verranno ma sicuramente, oggi, Inzaghi non può rinunciare allo stato di forma di Perisic.