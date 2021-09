Bastoni può farcela per Inter-Real Madrid? Inzaghi ha una certezza

Bastoni è ancora in dubbio per Inter-Real Madrid di mercoledì. Gli esami di oggi non hanno evidenziato lesioni, Simone Inzaghi però si gode la certezza scoperta ieri in Federico Dimarco.

NESSUNA LESIONE – La buona notizia di oggi è che Alessandro Bastoni, assente ieri contro la Sampdoria, non ha niente di grave. Gli esami svolti oggi (leggi QUI) non hanno evidenziato lesioni e c’è ottimismo su un pronto recupero del difensore. Non è ancora chiaro se sarà a disposizione dopodomani contro il Real Madrid, ma la partita di ieri ha regalato a Inzaghi una sicurezza che gli permetterà di non prendere rischi.

LA SCOPERTA – La sicurezza ha il nome di Federico Dimarco. Il giovane nerazzurro, schierato come terzo di sinistra al posto di Bastoni, ha fornito una prestazione di sostanza contro la Sampdoria, bagnando il suo debutto da titolare con il gran gol su punizione per il primo vantaggio dell’Inter al Ferraris. Dal pareggio di ieri ci sono delle cose da non buttare e una di queste è proprio la scoperta Dimarco, che permetterà a Inzaghi di aspettare il recupero di Bastoni senza far correre rischi inutili al difensore azzurro. Ovviamente il livello del Real Madrid è più alto di quello della Sampdoria e a Dimarco, nel pieno di un percorso di crescita molto interessante, si potrà perdonare qualche sbavatura. Non è ovviamente da escludere che Bastoni sia regolarmente in campo contro il Real, ma la certezza è che Dimarco potrà essere molto più di un semplice rincalzo in una stagione dura in cui ci sarà bisogno di tutti.