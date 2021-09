Perisic è ormai un veterano: sedicesima stagione in carriera

Ivan Perisic, ieri, ha giocato in Sampdoria-Inter risultando però uno dei peggiori della partita (vedi pagelle). Il croato ha staccato quota sedici stagioni in carriera

VETERANO − Perisic è ormai un veterano del pallone, vista la sua sedicesima stagione in carriera. L’esterno dell’Inter, autore di due ottime partite contro Genoa e Verona, ha invece giocato piuttosto male contro la Sampdoria. Poca spinta sulla fascia e troppe disattenzioni per il quinto del centrocampo targato Simone Inzaghi. Su Instagram, il vice campione del Mondo − il quale ha avuto anche il piacere di indossare la fascia di capitano con la sua Croazia in una delle gare di qualificazione ai Mondiali 2022 (vedi articolo) − ha pubblicato un post in cui esprime il suo orgoglio per il grande traguardo raggiunto. Il croato ha, fin adesso, indossato sette casacche diverse: Sochaux, Roeselare, Bruges, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Inter e Bayern Monaco.