Sensi e Bastoni, questa mattina gli esami strumentali: ecco l’esito

Stefano Sensi e Alessandro Bastoni questa mattina si sono sottoposti agli esami strumentali. Di seguito l’esito pubblicato dal sito ufficiale dell’Inter.

ESITO – Stefano Sensi in Sampdoria-Inter è stato costretto ad uscire dopo un contrasto con il difensore della blucerchiato. Alessandro Bastoni, invece, non è stato neanche convocato dopo l’infortunio in nazionale. Questa mattina entrambi si sono sottoposti agli esami strumentali, di seguito il comunicato pubblicato attraverso il sito ufficiale dell’Inter: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima. Valutazioni clinico-strumentali negative per Alessandro Bastoni”.

Fonte: Inter.it