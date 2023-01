Barella e Calhanoglu, oggi esami? Inzaghi spera prima della Supercoppa italiana – CdS

Quelli di domani sera in Coppa Italia contro il Parma e di sabato col Verona sono i due passaggi a San Siro, per l’Inter, prima della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono usciti malconci dalla sfida con il Monza e oggi potrebbero svolgere degli esami strumentali. Simone Inzaghi incrocia le dita.

ESAMI STRUMENTALI – Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu oggi potrebbero sottoporsi ad esami strumentali dopo i problemi fisici accusati durante Monza-Inter. Simone Inzaghi incrocia le dita, anche perché l’assenza di Marcelo Brozovic ha già impoverito il reparto e l’Inter rischia di trovarsi in totale emergenza per il derby di settimana prossima. Chiaro, l’obiettivo è quello di portare tutti alla miglior forma per mercoledì 18. In ogni caso, contro il Parma in Coppa Italia dovrebbe tornare Kristjan Asllani titolare davanti la difesa e, molto probabilmente, anche Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona