Ordine: «Il problema di Sacchi è che vede una cosa che non c’è!»

Ordine non è certo tenero nei confronti di Sacchi, dopo quanto fatto da quest’ultimo sabato sera in Monza-Inter. A Pressing Serie A il giornalista è abbastanza critico nei confronti dell’operato dell’arbitro.

DECISA DALL’ARBITRO – Franco Ordine trova solo in parte errori dell’Inter sabato: «Obiettivamente il Monza ha giocato una gran bella partita e ha strameritato il pareggio. Quello che dico io è questo, a proposito degli arbitri: mettere insieme questo di Juan Luca Sacchi a Juventus-Salernitana non è pensabile. Lì c’è stata una mancanza di documentazione, che avrebbe permesso a VAR e arbitro di dare il gol buono alla Juventus e vincere la partita. Nel caso specifico è evidente che Sacchi commette un clamoroso errore, non perché ha fischiato prima ma perché se ha visto un fallo deve fischiare: il problema è che vede una cosa che non c’è. Il varista, dopo l’episodio, chiede all’arbitro Sacchi di confermare se ha fischiato prima e gli dice di sì».