Brozovic ancora a parte ma comunque assente con il Parma. Un obiettivo – CdS

Marcelo Brozovic si allena ancora a parte e dunque non è ancora al meglio per il suo rientro, ma contro il Parma non ci sarebbe stato a prescindere. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista croato spera nel recupero in vista di una partita in particolare.

IN ALLENAMENTO – L’Inter ha perso anche Hakan Calhanoglu per infortunio, anche se non dovrebbe essere niente di preoccupante. A undici giorni dalla Supercoppa italiana di Riad, non una bella notizia per Simone Inzaghi che da lunedì scorso ha perso nuovamente Marcelo Brozovic per un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Il regista croato, che per uno stiramento al flessore sinistro aveva già perso il mese di ottobre, ha come obiettivo il rientro proprio per la sfida di Supercoppa italiana contro il Milan, almeno per la panchina. Anche se mister Simone Inzaghi spera di poter fare un tentativo sabato in vista di Inter-Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona