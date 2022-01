Atalanta-Inter, Inzaghi farà al massimo 2 cambi: Darmian più di Dumfries

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. Secondo Andrea Paventi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi farà al massimo due cambi rispetto all’undici di Supercoppa

POCHE ROTAZIONI – Atalanta-Inter è la super sfida della ventiduesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. Secondo Andrea Paventi, Simone Inzaghi non farà molte rotazioni: «Più o meno sarà la stessa squadra delle ultime otto partite, ormai Inzaghi ha trovato il suo undici anche se farà valutazioni a gara in corso. Si potrà vedere una maggior rotazione in Coppa Italia, non di certo a Bergamo. Sanchez si gioca una maglia con Dzeko e Lautaro Martinez alla pari mentre sulla destra potrà esserci Darmian al posto di Dumfries. Per il resto confermata la solita difesa davanti ad Handanovic, in mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu e sulla corsia sinistra Perisic».