FOTO – Ranocchia e la squadra in posa con la Supercoppa ad Appiano

Andrea Ranocchia, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto celebrare, ancora una volta, la vittoria della Supercoppa italiana da parte dell’Inter

OSPITE – Un ospite speciale, quest’oggi, al Suning Training Center: si tratta del trofeo assegnato per la vittoria della Supercoppa Italiana. L’Inter, infatti, come testimoniano le foto postate da Andrea Ranocchia sul suo account ufficiale di Instagram, quest’oggi, al termine dell’allenamento in vista della sfida contro l’Atalanta. L’intera squadra, infatti, ha posato davanti le macchine fotografiche con il trofeo in bella mostra. Trofeo che, si spera, possa essere solo il primo della stagione. Di seguito il post del difensore nerazzurro

Fonte: Instagram