Arnautovic, che voglia di Inter! Finalmente a disposizione di Inzaghi – TS

Arnautovic è finalmente tornato a disposizione dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per almeno un mese. Fin qui poche presenze e ancora alla ricerca del primo gol con l’Inter. Lui ha tanta voglia, Simone Inzaghi predica calma, ma per lui è come un riacquisto.

TORNA A DISPOSIZIONE – Marko Arnautovic è tornato e ha tutta la voglia di dimostrare di essere finalmente utile all’Inter. L’austriaco torna disponibile proprio per la sfida in trasferta a “casa sua” in occasione di Salisburgo-Inter. In in questa stagione ha sinora messo insieme sette presenze e un assist, per un totale di 233 minuti. L’esperto attaccante, che tra l’altro è ancora alla ricerca del primo gol in assoluto con la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi di sicuro si gode il suo ritorno, che vale come un nuovo acquisto considerata la coperta corta in attacco. Un’arma in più per le prossime partite, sempre più decisive.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna