Dumfries troppo prezioso: in Salisburgo-Inter Inzaghi lo risparmia! – TS

Niente Salisburgo-Inter per Dumfries. Inzaghi preferisce risparmiarlo e tenerlo in panchina, almeno dal 1′. Ecco chi ci sarà al suo posto secondo TuttoSport.

PREZIOSO – Denzel Dumfries è una pedina troppo preziosa da rischiare di perdere per Simone Inzaghi. Per questo, considerando la stanchezza fisica emersa nel corso della rifinitura di ieri, in Salisburgo-Inter non ci sarà. O meglio, stando a quanto riporta TuttoSport, pur essendo partito per l’Austria insieme alla squadra, Dumfries si accomoderà solo in panchina. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto l’allenatore piacentino sceglierà di non schierare l’olandese in Salisburgo-Inter, risparmiandogli altre fatiche e preservando la sua condizione fisica. Troppe le sfide importanti in programma dopo la sosta Nazionale, dove sicuramente sprecherà altre energie. Questa sera al posto di Dumfries, ancora senza il suo alter ego Juan Cuadrado, ci sarà Matteo Darmian. Inzaghi sa di poter contare sulla disponibilità e mobilità sul campo del jolly italiano.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna