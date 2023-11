Salisburgo-Inter, Inzaghi con la difesa inedita! La probabile formazione – SM

Salisburgo-Inter andrà in scena questa sera alle 21. Con una vittoria i nerazzurri possono staccare il pass per gli ottavi di Champions League. Inzaghi, rispetto al match con l’Atalanta, ha in mente 6 cambi di formazione

CAMBI – Salisburgo-Inter è in programma questa sera alle 21. Un match in cui, con un successo, i nerazzurri possono chiudere il discorso qualificazione. Inzaghi, secondo SportMediaset, dovrebbe effettuare sei cambi rispetto all’undici sceso in campo con l’Atalanta. In difesa senza l’infortunato Pavard, spazio a Bisseck favorito su de Vrij per il ruolo di braccetto destro. Acerbi ritorna centrale, Bastoni al rientro dal 1′ nel ruolo di braccetto sinistro per una linea difensiva totalmente ‘inedita’. Cambi anche sulle fasce: fuori Dumfries e Dimarco, dentro Darmian e Carlos Augusto. A centrocampo più Frattesi di Barella accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, al fianco di Thuram, Sanchez con Lautaro Martinez pronto a subentrare dalla panchina. Di seguito la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi