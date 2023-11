Cuadrado il colpo flop dell’Inter? Ma la ripresa è vicina: un obiettivo – TS

Cuadrado, più in infermeria che a disposizione di Inzaghi, procede nella ripresa dall’infortunio. Secondo TuttoSport la convocazione dell’Inter è vicina.

RIPRESA – Juan Cuadrado sarebbe dovuta essere la carta vincente in più a disposizione di Simone Inzaghi. Però il colombiano, arrivato all’Inter a sorpresa nel corso dell’estate, è stato disponibile solo per un brevissimo periodo all’inizio della stagione. Come sottolinea l’edizione odierna di TuttoSport, Cuadrado potrebbe essere considerato come il colpo di mercato più deludente della dirigenza nerazzurra, considerando il lungo stop e i soli 97 minuti in campo. In casa Inter però c’è la speranza di recuperarlo presto. Si parla, infatti, di una probabile convocazione per la sfida di domenica prossima contro il Frosinone. I segnali di ripresa del colombiano, che continua a lavorare a parte, ci sono. E, soprattutto, Denzel Dumfries ha urgentemente bisogno di un ricambio sulla fascia destra.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna