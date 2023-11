Arnautovic: «Periodo difficile, tutti mi sono stati vicini! Uno in particolare»

Arnautovic ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Inzaghi per Salisburgo-Inter. Le parole dell’attaccante nerazzurro a Prime Video

RIENTRO – Queste le considerazioni di Arnautovic: «Tutti mi hanno aiutato in quel periodo non facile per me. Sei settimane fuori non è mai bello per un giocatore, però tutti mi sono stati vicini ma uno in particolare: Hakan Calhanoglu. Mi chiamava, mi aiutava, così si fa. Sono molto contento di essere questa squadra, mi hanno aiutato molto in queste settimane. Salisburgo? Per me è un’emozione tornare a casa e giocare contro una squadra austriaca. Ma io gioco per l’Inter, voglio vincere per la mia squadra. Prima e dopo la partita tutti amici, durante la partita penso solo ai nerazzurri»