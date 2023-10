Acerbi in missione speciale: da Haaland a Lukaku. È pronto! − CdS

Domenica il tanto atteso match tra Inter e Roma. Acerbi si prepara ad affrontare un altro avversario di primo livello, Lukaku. Serve un Haaland bis.

IN MISSIONE − Francesco Acerbi ama le missioni speciali e in Inter-Roma sarà chiamato a doverne affrontare un’altra. Un po’ come Erling Braut Haaland nella finale di Istanbul contro il Manchester City. Vero, gli avversari e il valore della partita sono diversi, ma il paragone tra i due giocatori è alla portata. Come il fenomeno norvegese, anche l’attaccante belga è uno dei nove più potenti e fisici del pianeta, veloce a campo aperto e difficile da marcare. Lo scorso 10 giugno Acerbi lavorò di grande esperienza, non facendo mai girare Haaland e standogli attaccato praticamente tutto il match. Il risultato? Acerbi tra i migliori in campo e Haaland tra i peggiori. Anche contro Lukaku bisognerà fare una gara simile: ossia tenere botta fisicamente, non dargli profondità, ma soprattutto lavorare di reparto con gli altri due terzi della difesa. Il vantaggio è già quello di conoscere i movimenti dell’ex compagno, su cui lo stesso Inzaghi sta catechizzando più volte la squadra in allenamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia