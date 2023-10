Zhang vago sul futuro dell’Inter. E Oaktree aspetta 350 milioni − CdS

Ieri si è tenuta l’Assemblea dei soci in casa Inter senza però Steven Zhang, il quale si è collegato a distanza dalla Cina. Sul futuro nessuna parola, ma la data limite con Oaktree si avvicina.

FUTURO − Come da pronostico, ieri all’Assemblea dei Soci dell’Inter non si è parlato del futuro societario del club. Gli indizi c’erano: in primis, Steven Zhang non era presente fisicamente lì con gli altri azionisti, ma ha parlato a distanza dalla Cina e in secondo luogo non è stata tenuta nessuna conferenza stampa. Scelta sicuramente strategica. Le parole del presidente cinese e dei vari Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno solamente confermato l’ottimo trend nerazzurro dal punto di vista calcistico, ma anche di come – attraverso la sostenibilità – il club abbia ridotto i costi aumentando di fatturato. Oggi la perdita si attesta sugli 85 milioni di euro. Intanto a maggio 2024 scadrà il prestito con Oaktree. Il tasso del 12% porterà Zhang a dover restituire al fondo 350 milioni di euro per non perdere l’Inter. Ma già verso febbraio deciderà cosa fare del club: rifinanziare il prestito con tassi raddoppiati, oppure cedere sperando di trovare un acquirente, che ad oggi non esiste, che possa pagare la cifra di 1.2 miliardi di euro prefissata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno