VIDEO – Empoli-Inter Women 1-4, Serie A Femminile: gol e highlights della partita

Buona anche la terza per la nuova Inter Women allenata da Rita Guarino. La partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie A Femminile, si è concluso con un netto 1-4 in casa dell’Empoli (vedi articolo). Di seguito il video della partita, con tutti i gol e gli highlights di Empoli-Inter della Serie A Femminile.

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]