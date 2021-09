Guarino: «Inter Women, tre punti preziosi e aspetti su cui lavorare»

Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, è soddisfatta dopo la terza vittoria consecutiva per 4-1 in trasferta delle nerazzurre in casa dell’Empoli.

POST – Queste le parole di Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, tramite il proprio profilo Instagram dopo la vittoria per 4-1 in casa dell’Empoli. “Tre punti preziosi prima della sosta 👏👏👏 e aspetti importanti su cui lavorare“.

Fonte: Instagram Rita Guarino