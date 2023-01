Parma-Inter Women 1-1, le pagelle: Bonetti entra e segna! Santa Durante

L’Inter Women ha pareggiato 1-1 sul campo del Parma conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Bonetti trasforma il rigore conquistato da Chawinga, mentre Durante salva il risultato nel finale. Le pagelle di Parma-Inter Women

DURANTE 7: Non viene impegnata tanto dal Parma nella prima parte di partita, ma nel secondo tempo compie due vere e proprie prodezza. La prima su Farrelly. Fantastica la parata sul colpo di testa del difensore emiliano. La seconda al 93′ su Martinovic. L’Inter porta a casa il risultato anche grazie a lei.

Parma-Inter Women, le pagelle: difesa

SONSTEVOLD 6,5: La migliore della retroguardia interista. Nel primo tempo si rende molto pericolosa prima con una conclusione dalla distanza, al lato di poco, e poi con un’incursione di gran carriera condita da un assist al bacio per Santi, che spara in curva da due passi.

VAN DER GRAGT 5,5: Cambiaghi e Banusic sono due ossa dure da fermare. Si comporta discretamente, ma a metà secondo tempo perde una palla sanguinosa che rischia di trasformarsi in letale. Salvano le compagne

ALBORGHETTI 6: Il capitano nerazzurro amministra bene la difesa non soffrendo più di tanto le folate avversarie. Si becca il giallo per fallo su Cambiaghi.

MERLO 6: Prestazione sufficiente del laterale sinistro dell’Inter, che si fa vedere in avanti soprattutto nel primo tempo.

Parma-Inter Women, le pagelle: centrocampo

SANTI 6,5: Attivissima soprattutto in proiezione offensiva, dove trova tre inserimenti da grande centrocampista. La precisione però non è il suo forte, ma si fa sentire.

MIHASHI 5: La peggiore in campo dell’Inter. Sbaglia diversi palloni in mezzo al campo e appare lenta e macchinosa in certi frangenti. Ad inizio ripresa si divora un gol fatto.

Dal 61’ CSISZAR 6: Entra dando manforte al centrocampo nerazzurro.

SIMONETTI 6: Prestazione positiva della funambolica centrocampista dell’Inter e della Nazionale. Sia nel primo che nel secondo tempo, si fa vedere in avanti con qualche conclusione poco precisa.

Dall’81’ KARCHOUNI SV

Parma-Inter Women, le pagelle: attacco

PANDINI 6: Si fa apprezzare in attacco. Tanto attivo soprattutto nel primo tempo dove sfiora la rete del vantaggio, infrangendosi contro Ciccioli.

Dall’81’ BRUSTIA 5: Perde palla in mezzo al campo e dal suo errore scaturisce il pari di Banusic

POLLI 6: Solito impegno per la punta nerazzurra. Lotta tantissimo contro le centrali del Parma anche se sotto porta non si fa vedere come suo solito. Si apprezza la tenacia.

Dal 61’ BONETTI 7: Entra e segna il rigore che alla fine risulterà decisivo per il passaggio ai quarti di finale!

CHAWINGA 7: Si fa vedere poco durante la partita, ma poi arriva fuori la giocata del campione. Si mette in proprio mandando al bar la difesa del Parma e si procura il rigore decisivo poi trasformato da Bonetti.

Parma-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO 6: Ha il merito di beccare subito il cambio di Bonetti, che entra e trasforma il rigore dell’1-0 che porta praticamente l’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel finale però deve ringraziare tanto il suo portiere Francesca Durante. A Parma, le nerazzurre soffrono sempre. Già era successo in campionato.