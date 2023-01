Alcaraz, non solo Inter! Dall’Argentina sicuri: offerta dalla Premier League

Alcaraz è uno degli obiettivi dell’Inter per rinfozare il centrocampo. Sul talento argentino però, secondo il portale Tycsports, non solo i nerazzurri: ub club di Premier League, ha presentato un’offerta al Racing

CONCORRENZA – Carlos Alcaraz, talentuoso centrocampista del Racing Club, è uno degli obiettivi dell‘Inter per il centrocampo. Secondo quanto riferito dal portale argentino Tyc Sports, il club nerazzurro non è l’unico ad aver messo gli occhi sul classe 2002: il Racing Club ha infatti ricevuto un’offerta dal Southampton, club di Premier League, disposto a versare nelle casse del club sudamericano 10 milioni più uno di bonus. La dirigenza argentina ha respinto l’offerta e chiede non meno di 25 milioni per lasciar partire Alcaraz. Riuscirà l’Inter a battere la concorrenza della ricchissima Premier League?

Fonte: tycsports.com