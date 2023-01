Parma-Inter Women termina 1-1! Nerazzurre ai quarti di Coppa Italia Femminile!

Parma-Inter Women termina 1-1. La 3ª giornata della fase a gironi di Coppa Italia Femminile allo Stadio Ennio Tardini di Parma (PR) si conclude con un pareggio per la squadra di Guarino. Le nerazzurre si qualificano ai quarti di Coppa Italia Femminile. Di seguito il report del secondo tempo di Parma-Inter.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Parma-Inter Women (vedi report), anche nella ripresa le parmigiane iniziano con un atteggiamento aggressivo. Al 49′ Marija Banusic parte dalla bandierina e serve un pallone sulla testa di Maia Ferreira, che colpisce forte. Francesca Durante, con un intervento decisivo, alza la palla sopra la traversa e salva le compagne. Al 51′ c’è l’Inter Women in attacco. Tabitha Chawinga disegna un assist buono per Elisa Polli, che si gira di prima intenzione mandando il pallone alto sopra la traversa. Al 65′ sempre l’attaccante malawiana si guadagna un calcio di rigore. A partire dal dischetto e a trasformarlo nello 0-1 del vantaggio è Tatiana Bonetti. Al 70′ la palla persa da Stefanie Van der Gragt concede la ripartenza di Banusic, che si ritrova da sola in area. L’ottimo intervento difensivo di Flaminia Simonetti ghiaccia il risultato favorevole per l’Inter Women. Ma solo per poco, perché al 90′ un altro errore a centrocampo permette a Banusic di recuperare palla e segnare la rete del pareggio. Sullo scadere dei minuti di recupero Melania Martinovic è vicinissima a ribaltare il risultato. Durante, però, è attenta tra i pali e stringe tra le braccia il pallone. Parma-Inter Women termina 1-1. Le nerazzurre, seppur con qualche difficoltà sul finale, guadagnano la qualificazione ai quarti di Coppa Italia Femminile.