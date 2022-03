Inter Women-Fiorentina, biglietti in vendita: le informazioni utili

Dopo la sconfitta per 3-1 in trasferta contro la Juventus, per l’Inter Women la prossima sfida sarà contro la Fiorentina. Biglietti in vendita per la partita del 2 aprile.

BIGLIETTI – Inter Women-Fiorentina è la prossima sfida di campionato per le nerazzurre, in programma sabato2 aprile. Attraverso la pagina Twitter ufficiale della società, sono arrivate le informazioni e il link per l’acquisto dei biglietti.

PROSSIMA SFIDA – Al link fornito dalla società è possibile accedere direttamente alla schermata di acquisto dei biglietti per Inter Women-Fiorentina. Sabato 2 aprile, ore 14.30, allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.