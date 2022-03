Inter, domani ripresa degli allenamenti: Inzaghi ne ritrova subito tre?

L’Inter domani pomeriggio tornerà ad allenarsi dopo un weekend lungo di riposo. Inzaghi, in attesa dei nazionali (vedi articolo), è previsto che ritrovi da subito tre pedine fondamentali. Ne parla Paventi a Sky Sport 24.

LA RIPRESA – Andrea Paventi fa il punto in casa Inter, nell’ultimo giorno di riposo: «Gli scontri diretti spesso non hanno regalato soddisfazioni alla squadra di Simone Inzaghi. Adesso c’è questo con la Juventus, dove la squadra è obbligata a portare a casa i tre punti. Avrebbe un valore anche per il recupero di Bologna, visto che a Torino non vince da quasi dieci anni. Domani pomeriggio si raduna la squadra, dovrebbe esserci Lautaro Martinez e vediamo se anche Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. In quest’ultima parte Lautaro Martinez deve essere decisivo, per dare un’altra sfumatura alla sua stagione».

GUAI DA DUE MESI – Paventi valuta il momento no: «Un calo di risultati, di vittorie. L’Inter che fa così pochi punti e non vince con la continuità vista fino a gennaio poi compromette la classifica. L’Inter era in testa a tante classifiche, però resta il miglior attacco con una partita in meno ed è la seconda miglior difesa. È evidente che queste rimangano come classifiche virtuali, ma nel rendimento del campionato l’Inter è ancora al top. Ha la possibilità di reinserirsi, anche se le giornate diminuiscono. Edin Dzeko e Lautaro Martinez potevano segnare di più, quest’ultimo però può ancora fare la stagione col maggior numero di gol in campionato. All’Inter serviranno i loro gol e un miglioramento della condizione di Nicolò Barella, che sembra irriconoscibile rispetto a inizio stagione».