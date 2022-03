VIDEO – Calhanoglu: «Juventus-Inter molto importante! Milan primo, ma…»

Calhanoglu non perde di vista l’obiettivo Scudetto in Serie A. Il centrocampista turco dell’Inter, alla vigilia dell’amichevole Turchia-Italia, si dimostra molto concentrato sul prossimo impegno in casa della Juventus e lancia la sfida alla sua ex squadra, la capolista Milan

OBIETTIVO TRICOLORE – Prima di fare ritorno in Italia, a Milano, Hakan Calhanoglu dovrà affrontare la nazionale azzurra nel suo Paese. L’ultima amichevole di questa sosta internazionale è prevista proprio in Turchia, dove l’attuale centrocampista dell’Inter si trova in queste ore. Calhanoglu pensa già a Juventus-Inter di domenica sera. E non perde occasione di lanciare il guanto di sfida al Milan capolista. Prima, però, dovrà scendere in campo per Turchia-Italia (vedi dichiarazioni complete).