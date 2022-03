Mancini conferma: «Italia, non mollo! Ci proviamo al prossimo Mondiale»

Roberto Mancini dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, ha valutato attentamente il suo futuro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Valerio Staffelli di Striscia la notizia, lo ha raggiunto a Coverciano per consegnargli il nono “tapiro”, e il Commissario Tecnico ha parlato anche del suo futuro confermando la sua permanenza in azzurro.

ANCORA IN AZZURRO – Roberto Mancini non dirà addio all‘Italia. L’attuale Commissario Tecnico, nonostante la mancata qualificazione al Mondiale ha confermato a Triscia la notizia che resterà ancora sulla panchina azzurra: «Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale».

Fonte: Sportmediaset