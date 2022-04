Guarino: «Non facile andare così presto in vantaggio! Chiedo una cosa»

Guarino ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Inter-Fiorentina, sfida valevole per la diciannovesima giornata di Serie A Femminile (vedi report). L’allenatrice nerazzurra loda l’atteggiamento della sua squadra

ATTEGGIAMENTO – Rita Guarino è soddisfatta al termine di Inter-Fiorentina, sfida vinta dalle nerazzurre: «La Fiorentina è una squadra forte che ha diverse calciatrici che possono metterti in difficoltà. Non era semplice portarsi così velocemente in vantaggio, consolidare anche il risultato e tenere botta ad alcune loro occasioni. Anche noi potevamo essere un po’ più ciniche in alcune occasioni, allungare un po’ di più e cercare di non rischiare nulla. Però devo dire che complessivamente, anche con qualche sbavatura tecnica, è una partita che mi è piaciuta se non altro per l’atteggiamento».

CONTINUITÀ – Guarino sottolinea poi quanto sia importante la continuità nelle prestazioni: «Io quello che chiedo è la continuità nelle prestazioni, voglio che la mentalità passi anche dal fatto di andare al di là dei risultati offrendo prestazioni all’altezza, anche del loro valore tecnico che è importante. Stiamo lavorando su questi obiettivi e le ragazze stanno rispondendo bene. Andremo ad affrontare un finale di stagione in cui sfideremo un Verona già retrocesso, ma questo non deve farci abbassare la guardia andando lì con il massimo rispetto per l’avversario. Dobbiamo cercare anche lì di aggiungere un pezzettino alla nostra mentalità e poi per le ultime partite ci penseremo più avanti».