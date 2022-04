Juventus-Inter, la Curva Nord ribadisce: «Grido d’amore incondizionato»

Come riportato in precedenza, la Curva Nord si è presentata oggi ad Appiano Gentile per salutare la squadra in partenza in vista di Juventus-Inter (vedi articolo). Attraverso un post su Facebook, i tifosi hanno ribadito la loro vicinanza alla squadra.

VINCI PER NOI – Nonostante non sarà presente a Torino, la Curva Nord ribadisce il proprio sostegno per la squadra in vista di Juventus-Inter. Attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale, i tifosi hanno sottolineato la vicinanza a tecnico e giocatori con queste parole: “Un fiume di passione. La Curva Nord e il popolo nerazzurro lanciano il loro grido d’incondizionato amore alla squadra in partenza per Torino. VINCI PER NOI”.