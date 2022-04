Sonstevold: «Vittoria importante per due aspetti. Abbiamo un obiettivo»

Anja Sonstevold ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter Women sulla Fiorentina. Il difensore nerazzurro ha sottolineato l’importanza dei tre punti di oggi.

VITTORIA IMPORTANTE – Questa l’analisi di Anja Sonstevold sul 2-0 di Inter Women-Fiorentina: «È molto importante per la classifica e per riprendere fiducia, sono molto felice per il risultato. Credo che abbiamo giocato meglio di quanto ci aspettassimo, ma dobbiamo ancora migliorare sotto diversi aspetti. Mi aspetto che possiamo lottare per il terzo posto, vogliamo fare nove punti nelle prossime tre partite».