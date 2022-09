Como-Inter Women, le pagelle: Polli fa la Chawinga! Bonetti cala il bis

L’Inter Women ha vinto sul campo del Como per 1-3 grazie alle reti di Polli (doppietta) e Bonetti. Inutile il gol della bandiera lariana di Rizzon. Nerazzurre di Guarino che si confermano da sole in testa alla classifica della Serie A Femminile con 13 punti. Di seguito le pagelle del match di Seregno

DURANTE 7: Se l’Inter riesce a trovare la vittoria a Como, il merito è anche suo. Il portiere nerazzurro e della Nazionale salva un paio di importanti occasione soprattutto su Di Luzio e Karlernas. Bravissima!

COMO-INTER WOMEN PAGELLE − DIFESA

SONSTEVOLD 6: Prestazione sufficiente della giocatrice norvegese che entra un po’ in difficoltà nel primo tempo ma esce molto bene nella ripresa.

VAN DER GRAGT 6,5: Serve come il pane l’esperienza dell’olandese soprattutto in gare come queste. Ottime le sue coperture soprattutto sul finale di gara per dare sicurezza all’intero reparto.

KRISTJANDOTTIR 6: Soffre un po’ Di Luzio e Karlernas faticando a prendergli le misure soprattutto nel primo tempo. Ma l’Inter esce bene da Como e lei può sentirsi soddisfatta.

MERLO 6,5: Il capitano dell’Inter non si smentisce mai. Altra gara sopra la sufficienza, tanta corsa e molta presenza anche in proiezione offensiva. Una sicurezza l’esterno mancino nerazzurro

− Dall’86’ ROBUSTELLINI SV

SAMPDORIA-INTER WOMEN PAGELLE − CENTROCAMPO

KARCHOUNI 6,5: Gara più di sostanza per la giocatrice francese, che dà una mano al centrocampo nerazzurro gestendo bene il palleggio. Mezzo punto in più per l’assist sul primo gol di Polli. − Dal 60′ SIMONETTI 6,5: Sempre dinamica e in palla la centrocampista della Nazionale. Buon impatto sulla gara, rischia anche di calare il poker definitivo. SANTI 6,5: L’equilibratrice del centrocampo dell’Inter. Ottima gara della centrocampista che conferma il buon trend di inizio stagione. Sempre ordinata, concentrata e nel vivo del gioco. MIHASHI 6: La giocatrice giapponese non molla mai di un centimetro, è una gara più a rincorrere che ad andare verso la porta. Ma ha il merito di entrare nel gol del vantaggio di Polli, mettendo dentro la palla poi spizzata da Karchouni. − Dall’86’ CSISZAR SV SAMPDORIA-INTER WOMEN PAGELLE − ATTACCO BONETTI 7: Secondo gol consecutivo per Bonetti che si conferma una fantastica rigorista. Anche a Como non sbaglia dagli 11 metri portando l’Inter sul momentaneo 2-0. Poi sempre brava nei ripiegamenti e a dare una mano alle compagne. POLLI 7: Serata da incorniciare per l’attaccante della Nazionale. Ha risposto alla grande alla convocazione di mister Bertolini segnando una doppietta importantissima e prendendosi l’Inter sulle spalle. Non c’è Chawinga, ma Polli risponde più che presente! Mezzo punto in meno per il fallo da rigore. − Dal 71′ PANDINI 6: Entra bene non cambiando l’atteggiamento della squadra, aiuta in fase difensiva. AJARA NJOYA 5,5: Rispetto all’impatto devastante nel secondo tempo di Bogliasco contro la Sampdoria, Ajara ha più difficoltà contro il Como. Pochi spunti dei suoi e poca pericolosità sotto porta. − Dal 60′ MARINELLI 6: Entra col piglio giusto cercando di essere sin da subito nel vivo del gioco. Poca però la sua presenza in area di rigore. COMO-INTER WOMEN PAGELLE: ALLENATORE COACH GUARINO 7: Altra vittoria e che partenza per l’Inter. Il merito è anche suo e del suo incredibile lavoro. Nerazzurre sempre concentrate e scelte in campo decisive. Polli titolare e doppietta, scorsa partita entra nella ripresa Ajara e cambia il match. Meritato il primo posto.