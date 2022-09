Como-Inter Women (1-3): il tabellino della 5ª giornata di Serie A Femminile

Como-Inter Women termina 1-3 (vedi report). La partita valida per la 5ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Ferruccio di Seregno (MB), porta altri tre punti alla squadra di Rita Guarino. L’Inter Women, nonostante una prestazione un po’ sottotono, rimane in vetta alla classifica. Di seguito il tabellino di Como-Inter Women in Serie A Femminile.

Como-Inter Women – Tabellino

1 COMO – INTER 3

Marcatrici: Polli (I) al 12′ e al 41′, Bonetti (I) al 27′ (R), Rizzon (C) al 45+3′ (R).

COMO (4-3-3): 12 Korenciova; 6 Brenn, 24 Rizzon, 2 Lipman (14 Cecotti dal 46′), 8 Magalhaes Borini; 18 Hilaj (10 Beil dal 79′), 16 Karlernas, 21 Picchi (5 Pastrenge dal 68′); 23 Pavan (58 Kubassova dal 46′), 19 Di Luzio (22 Carravetta dal 68′), 9 Beccari.

A disposizione: 1 Beretta, 3 Vergani, 4 Cavicchia, 11 Rigaglia.

Coach: Sebastian de la Fuente.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo (14 Robustellini dall’86’); 34 Mihashi (27 Csiszár dall’86’), 6 Santi; 10 Bonetti, 5 Karchouni (20 Simonetti dal 60′), 9 Polli (18 Pandini dal 71′); 33 Ajara Nchout (7 Marinelli dal 60′).

A disposizione: 12 Piazza, 8 Brustia, 17 Fordos, 19 Alborghetti.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Daniele Virgilio della sezione di Trapani. Assistenti:Marco Ceolin della sezione di Treviso e Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine. Quarto ufficiale: Stefano Calzolari della sezione di Albenga.

NOTE – Rigori:Bonetti (I) al 27′, Rizzon al 45+3′. Ammonizione: Rizzon al 25′, Van der Gragt al 64′. Recupero: 3′ (PT), 5′ (ST).