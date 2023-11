Como-Inter Women, le pagelle: difesa (quasi) flop. Bonfantini top, 7,5!

Como-Inter Women, gara valida per il sesto turno del campionato di Serie A Femminile, termina 2-1. Fra le top della gara ci sono Bonfantini e Sonstevold. Male invece Bowen e Alborghetti. Anche Cetinja risulta preziosa. Ecco le pagelle di Como-Inter Women.

CETINJA: 6 – In una serata non particolarmente semplice per le nerazzurre anche il portiere accusa il colpo. Si fa sorprendere sul gol dell’1-0 dov’è piazzata male, fuori dai pali. Dopo dieci minuti rischia di nuovo: respinge con poca convinzione il tiro di Sevenius. Fortunatamente il secondo tentativo di Baldi è fuori dallo specchio.

Como-Inter Women, le pagelle: difesa

MERLO: 6,5 – Meno brillante del solito in fase offensiva ma le sue idee sono comunque valide: una serie di filtranti e cross, poi tenta anche la conclusione personale che non riesce. Meglio in copertura e possesso palla.

ALBORGHETTI: 5,5 – Prestazione (e gara dell’Inter Women) compromessa dal brutto erroraccio nei minuti iniziali della gara che favorisce il vantaggio avversario. Soffre troppo l’offensiva del Como.

BOWEN: 5,5 – In più di un occasione, soprattutto nel primo tempo, fatica a tenere il ritmo e ad intendersi con le compagne di reparto. A volte pecca in superficialità e disattenzione.

SONSTENVOLD: 7 – La più attenta e precisa nella fase difensiva della fase di Guarino. Raramente in ritardo e sempre sul pezzo quando c’è da disinnescare i potenziali pericoli del Como. Unica nota spiacevole: non riesce a eludere la ripartenza di Monnecchi, che ha tempo e modo di servire Sevenius sul 2-1. Poco dopo si fa perdonare con il miracoloso salvataggio sulla linea di porta sulla conclusione di Bergersen.

Como-Inter Women, le pagelle: centrocampo

SIMONETTI 6: – Cerca di farsi trovare sempre pronta e avanza velocemente sulla fascia alla ricerca di un varco. Resta qualche disattenzione in fase di possesso che favorisce le ripartenze altrui.

CSISZAR: 6,5 – Nel primo tempo accusa un po’ lo shock dello svantaggio. Ma quando l’Inter Women torna ad accendersi il suo contributo in regia è palese. Spesso torna in difesa e risulta efficiente anche nelle chiusure. Attiva in costruzione e in fase offensiva.

KARCHOUNI: 6 – Si fa trovare meno pronta del solito in fase offensiva. Lotta a centrocampo ma non sempre vince i contrasti. Serve alcuni palloni interessanti che però a volte le compagne in attacco faticano ad intercettare.

Dall’81’ BUGEJA: SV –

Como-Inter Women, le pagelle: attacco

BONETTI: 6,5 – Fatica a rendersi pericolosa per buoni spezzoni di gara. Quando accende la luce però fa sempre paura alla difesa avversaria. Con la botta da fuori area verso il 60′ sfiora il vantaggio che avrebbe potuto chiudere la sfida.

Dall’81’ JELCIC: SV –

CAMBIAGHI: 6 – Sempre partecipe nelle azioni corali, a supporto delle compagne di reparto. Manca, però, il guizzo vincente per riuscire a prendersi la scena con una realizzazione personale.

Dal 61′ POLLI: 6 – Guarino la mette dentro per dare una sterzata alla sfida. Ci prova anche, con un buon assist per Cambiaghi servito un solo minuto dopo il suo ingresso. Il gol subito dopo meno di 10 minuti, però, spegne l’aggressività dell’Inter Women e anche il suo potenziale offensivo.

BONFANTINI: 7,5 – È di gran lunga lei la migliore in campo fra le nerazzurre. Non solo per la personalità con cui trasforma il gol dal dischetto ma anche per la forza con cui si guadagna il fallo del rigore. Nel secondo tempo semina terrore nell’area del Como: hanno tutte la sua firma le azioni più pericolose. Sfiora la doppietta, gliela impedisce il palo destro colpito.

Dall’89’ THOGERSEN: SV –

Como-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 6- – L’allenatrice nerazzurra accusa il colpo sul campo del Como, pagando probabilmente anche il conto altrui. La trasferta a Seregno, infatti, arriva dopo gli impegni di alcune sue nerazzurre con la Nazionale. Il gol beffa subito dopo meno di 10 minuti dall’inizio della sfida sorprendere tutti e indirizza la gara nella direzione sbagliata. Guarino, però, cerca di svoltare subito e si evince dal cambio offensivo effettuato già al 61′. L’entrata di Elisa Polli però non basta, a mancare qualcosa è in difesa. L’Inter Women, in arrembaggio alla ricerca del gol, rimane troppo scoperta e subisce anche il 2-1. Le posizioni saltata e l’inerzia della partita non favoriscono neanche il pareggio. A Milano si torna con 0 punti.