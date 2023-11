Schmidt nel girone Inter: «Champions League? Cambiamo le cose»

Il tecnico del Benfica, Schmidt, ha parlato della situazione nel girone D di Champions League. Per i lusitano ancora zero gol e zero punti. Avversario dell’Inter.

CHAMPIONS LEAGUE − Roger Schmidt al termine di Chaves-Benfica si esprime sulla sfida contro la Real Sociedad. I lusitani fanno parte del girone D dell’Inter: «Mercoledì abbiamo la Champions League contro la Real Sociedad. Non abbiamo ancora segnato né guadagnato punti, ma siamo il Benfica e vogliamo cambiare questa situazione. Per fare questo, è molto importante vincere le partite in anticipo per acquisire fiducia. In questo momento siamo contenti, ora dobbiamo recuperare».