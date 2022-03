Viareggio Cup, il Sassuolo U18 vince la 72ª edizione del torneo

Il Sassuolo Under-18 vince la settantaduesima edizione della Viareggio Cup contro l’Alex Transfiguration, prima squadra africana ad arrivare in finale del torneo.

TRIONFO ITALIANO – Il Sassuolo Under-19 a distanza di cinque anni (nel 2017 l’ultima volta), riconquista per la seconda volta la Viareggio Cup, battendo i nigeriani dell’Alex Transfiguration per 3-5 dopo i calci di rigori, aggiudicandosi così la vittoria nella finale del torneo alla sua settantaduesima edizione. Ricordiamo che l’Inter Under-18 allenata da Andrea Zanchetta era stata eliminata ai quarti di finale dall’Empoli dei pari età per 3-5 (vedi articolo). Poi i toscani sono stati sconfitti in semifinale proprio dall’Alex Transfiguration.