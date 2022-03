Juventus-Inter, de Vrij in forte dubbio! Già pronto il sostituto – SM

Juventus-Inter, Stefan de Vrij lavora con cautela per recuperare dall’infortunio subito contro il Liverpool il UEFA Champions League. Secondo Sportmediaset, la sua presenza domenica sera è in forte dubbio, ecco perché Simone Inzaghi ha già pronto il sostituto.

FORTE DUBBIO – Juventus-Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Stefan de Vrij? L’olandese anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo e la sua condizione fisica è ancora indietro rispetto quella del “compagno di infermeria”, Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, difatti, domenica in vista del big-match in programma alle 20:45, in campo si rivedrà ancora Danilo D’Ambrosio dal 1′. Il difensore durante la sosta per le nazionali è rimasto a disposizione del mister ad Appiano Gentile. Con lui ci saranno regolarmente Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, entrambi tornati oggi dagli impegni con le rispettive nazionali. L’ex Lazio, però, può ancora sperare al massimo in una convocazione, così da essere presente quantomeno in panchina.

Fonte: Sportmediaset