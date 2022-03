Inter Under-18, alla Viareggio Cup finisce male: ne fa tre all’Empoli ma esce!

Per l’Inter Under-18 si chiude ai quarti di finale l’esperienza alla Viareggio Cup, e pure in malo modo. Ritrova l’Empoli, già sfidato nella fase a gironi con un pirotecnico 3-3, ma stavolta perde 3-5.

USCITA MESTA – L’Inter Under-18 di Andrea Zanchetta termina ai quarti di finale la sua Viareggio Cup. A Pistoia contro l’Empoli primo tempo da incubo per i nerazzurri: Sodero al 16′, Fini al 35′ su rigore e Panicucci al 38′ portano le due squadre all’intervallo sullo 0-3. Al primo minuto della ripresa accorcia Amadou Sarr, che si ripete al 49′ riaprendo la situazione. Ci pensa però Guadalupo, al 76′, a riportare l’Empoli a distanza di sicurezza. L’Inter trova il 3-4 con Nicolò Uberti al 92′, ma non c’è nemmeno il tempo di sperare in una rimonta perché un minuto più tardi Ekong fissa il definitivo 3-5. Pur chiudendo con venticinque gol in cinque partite per l’Inter è una brutta eliminazione, e le otto reti incassate in due gare dall’Empoli sono un lato certamente negativo con cui si torna dalla Viareggio Cup.