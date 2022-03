Perisic vede giallo, la vittoria sfuma all’ultimo: pari Croazia in amichevole

Perisic è il primo giocatore dell’Inter impegnato oggi con le nazionali, seguirà Dumfries alle 20.45 nell’amichevole Olanda-Danimarca. L’esterno ha fatto tutta la partita nell’1-1 fra Croazia e Slovenia.

SUCCESSO SFUMATO – Alla Croazia la vittoria in amichevole viene tolta di mano al 91′. Un gol di Jaka Bijol fissa al primo minuto di recupero il punteggio di 1-1 nella partita contro la Slovenia, giocata a Doha in Qatar. La nazionale di Ivan Perisic, schierato titolare, passa in vantaggio al 39′ con Andrej Kramaric ma subisce il pari quando ormai sembrava finita. Il commissario tecnico Zlatko Dalic ha tenuto in campo il giocatore dell’Inter per tutto l’incontro, pur facendo sei cambi. Perisic al 73′ ha ricevuto anche un cartellino giallo, tornerà in campo martedì alle 17 sempre in amichevole in Croazia-Bulgaria.