FOTO – Vidal: « Cile, orgoglioso dei miei compagni! Metto in chiaro una cosa»

Vidal, dopo l’eliminazione del Cile al Mondiale a seguito della sconfitta per 2-0 contro l’Uruguay, a distanza di diverse ore ha mandato un messaggio con un post pubblicato su Instagram.

DOPO L’ELIMINAZIONE – Vidal parla così dopo la sconfitta contro l’Uruguay: «Voglio ringraziare tutti coloro ci hanno sempre sostenuto, e dico che da cileno mi sento tremendamente orgoglioso dei miei compagni e di tutti quelli che ci hanno accompagnato, nonostante la tristezza di non andare al Mondiale. Voglio mettere in chiaro una cosa: come sempre ci rialzeremo e torneremo a lottare perché questo è il nostro unico modo di vivere!».

Di seguito il messaggio pubblicato sui social dal centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal.