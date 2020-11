Viareggio Cup 2021, ci sono le date ufficiali: ecco quando si gioca

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Dopo lo stop forzato alla Viareggio Cup del 2020 a causa del diffondersi del Coronavirus, il Centro Giovani Calciatori ha annunciato le date per la prossima edizione – la 72sima – della competizione. Ecco di seguito le date ufficiali, nelle quali dovrebbe disputarsi il torneo.

DATE UFFICIALI – Nella speranza che l’emergenza Coronavirus sarà solo un ricordo, il Centro Giovani Calciatori ha ufficializzato le date per la 72sima edizione della Viareggio Cup, che si terrà dal 15 al 29 marzo 2021. La prestigiosa competizione in ambito giovanile, sarà riservata ai calciatori nati dal 1 gennaio in poi, con la possibilità di utilizzare cinque fuoriquota nati nel 2002 e cinque prestiti non fuoriquota.