Inter Women, tre giocatrici convocate nelle rispettive nazionali

Anna Auvinen Inter Women

Sono tre le giocatrici dell’Inter Women convocate dalle rispettive nazionali, con gli impegni che andranno dal 23 novembre al 2 dicembre. Si tratta di Caroline Moller Hansen (Danimarca), Anna Auvinen (Finlandia) e Eva Bartonova (Repubblica Ceca)

TRE CONVOCATE – Caroline Moller Hansen, Anna Auvinen ed Eva Bartonova. Sono queste tre le giocatrici convocate nelle rispettive nazionali, ovvero la Danimarca, la Finlandia e la Repubblica Ceca. L’attaccante danese sarà impegnata dal 25 novembre al 2 dicembre con la selezione del suo paese e sarà anche a disposizione per la sfida contro l’Italia. La finlandese sarà invece impegnata con la propria nazionale dal 23 novembre al 2 dicembre e sarà a disposizione per la gara contro la Scozia. Il terzino ceco, invece sarà a disposizione per la gara contro la Moldova e impegnata con le connazionali dal 27 novembre al 2 dicembre.