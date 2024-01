Torino-Inter Primavera 1-0, niente da fare: regge il gol di Ciammaglichella

La sfida tra Torino e Inter Primavera allo stadio Mazzola finisce con il risultato di 1-0. Nel primo tempo era stato il Torino a sbloccarla con Ciammaglichella. I nerazzurrini nella ripresa provano a ripartire ma i granata chiudono bene gli spazi e staccano il pass per la semifinale di Coppa Italia.

ADDIO – L’Inter Primavera dice addio alla Coppa Italia. Così come la prima squadra, anche i nerazzurri di Chivu spianano la strada al Torino di Scurto che stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo equilibrato ma con il vantaggio del Torino, nella ripresa regge il vantaggio iniziale con i granata che vincono 1-0. Il primo squillo della ripresa, dopo un primo tempo tempo a tinte granata, è dell’Inter. Al 47′ sempre Berenbruch dalla sinistra mette in mezzo un pallone dolce per Spinaccè che però non arriva a colpirla. Al 58′ ci prova il Torino con il solito Ciammaglichella che col destro al volo prova a impegnare Raimondi. Nella ripresa succede poco, con Chivu che mette dentro l’artiglieria pesante e va a caccia del pareggio con quattro terminali offensivi. Al 71′ ci prova da neo-entrato Cocchi che salta due avversari ma manda la palla sull’esterno della rete. All’80’ il Torino prova ad amministrare la palla e ad addormentare la gara con un’Inter che non riesce a ripartire in maniera pulita. All’87 arriva l’ultimo squillo dell’Inter con il solito Akinsanmiro che dal limite dell’area lascia partire un destro a giro che sfiora l’incrocio dei pali. Nel recupero nulla di particolare, con il Torino che si tiene stretta la vittoria e continua a sognare.