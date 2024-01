Torino-Inter Primavera 1-0, pagelle: Kamaté 6,5 ci prova, ma non basta

L’Inter perde 1-0 ai quarti di finale di Coppa Italia in casa del Torino. Un gol realizzato nei secondi finali del primo tempo decide una partita equilibrata, ma con le occasioni più grosse in favore dei nerazzurri allenati da Cristian Chivu che non passano alla fase successiva.

Raimondi 6: non benissimo l’uscita in occasione del gol realizzato dal Torino, anche lui si fa sorprendere da Ciammaglichella. Poi però si fa trovare sempre presente nelle poche occasioni in favore dei granata

Torino-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5: comincia male la partita, compromettendo la situazione con un fallo da giallo dopo appena due minuti. La sua partita non è particolarmente attenta, forse condizionata dall’ammonizione.

Stante 6: Ottima difesa, il migliore di tutto il reparto difensivo dell’Inter Primavera. Si fa vedere anche in attacco

Matjaz 5,5: Non affidabile nel primo tempo come il suo compagno di reparto.

Motta 5: Spinge poco sulla fascia e non contribuisce, all’ora di gioco è già stanco e poi Chivu opta per la sostituzione.

– Cocchi 6: Subito propositivo dopo il suo ingresso, pericoloso in attacco tenta anche il tiro in porta esagerando, ma buono spunto. Unico 2006 della partita

Torino-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 6: La prima occasione della partita è proprio nei suoi piedi, respinta da Raimondi.

Bovo 5,5: Si vede poco a centrocampo rispetto i suoi due compagni di squadra. Anche Chivu se ne accorge e lo sostituisce.

Akinsanmiro 6: È ovunque a centrocampo, nel primo tempo non si vede tantissimo in fase difensiva, ma è in attacco dove dà il suo massimo contributo. Nel secondo tempo sfiora anche il gol del pareggio con un destro a giro che sfiora il palo.

Torino-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamaté 6,5: Nettamente il migliore dei nerazzurri per distacco. Sulla fascia è imprendibile, servirebbe una sua copia anche dalla parte opposta.

Spinaccè 5: Comincia in ombra la partita, ma l’occasione più grande del primo tempo passa dai suoi piedi. Poi si perde durante la partita

Quieto 5,5: Sprazzi di qualità a corrente alterna, ma quello che manca durante la sfida è proprio il suo apporto alla manovra. Oggi sono mancate soprattutto le sue giocate in attacco.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6: sceglie una formazione iniziale leggermente rivisitata per vie dei tanti impegni (su tutti la prossima sfida domenica alle 11 contro la Juventus), ma la squadra risponde bene. Resta l’incertezza in difesa nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti cambia entrambi i terzini, ma soprattutto chiama l’artiglieria pesante: dentro Stankovic (nel ruolo di difensore) e Owusu, ma non basta. L’atteggiamento poco propositivo della squadra in questa partita però non è colpa sua.