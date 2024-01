Torino-Inter Primavera 0-0, pagelle: difesa top, Kamate da 5 secco!

L’Inter Primavera pareggia per 0-0 contro il Torino ad Orbassano e mantiene la medesima distanza dal secondo posto in campionato. Malissimo Issiaka Kamate, bene invece la difesa nerazzurra. Le pagelle della gara.

Raimondi 6.5: Chiamato poche volte ad intervenire, però lo fa sempre molto bene come nella punizione di Franzoni a dieci minuti dalla fine.

Torino-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Non è particolarmente efficace davanti, come d’altronde tutta la squadra. In fase di non possesso gestisce e domina la sua zona.

– dal 73′ Miconi 6: Non deve fare tanto dalla sua parte, il Torino attacca nelle zone centrali sul finale.

Stante 6.5: Questa è la partita dei difensori: prestazione impeccabile e chiusa con l’ennesimo clean sheet della stagione.

Stabile 7: Un difensore di altra categoria! Ciammaglichella non lo fa muovere, chi lo sostituisce ancora meno. Chiude con un’ammonizione però utile per evitare il gol.

– dal 90′ Matjaz S.V.

Cocchi 6.5: I pericoli più grandi arrivano dal suo sinistro, che mette in mezzo una quantità di palloni industriale. Manca la precisione nell’ultimo tocco.

Torino-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 5.5: Non si fa vedere spesso durante la partita, tiene sempre alto il pressing ma qualitativamente non è una delle sue migliori partite.

– dal 90′ Mosconi S.V.

Zanchetta 5.5: L’assenza di Stankovic pesa e non poco, il suo sostituto non soddisfa le pretese dai giocatori che occupano quel ruolo. Spesso impreciso, provoca l’ammonizione di Aidoo con un errore in impostazione.

Berenbruch 6.5: Nel primo tempo mette una palla precisa sulla testa di Cocchi sul secondo palo, la sua partita offensivamente si ferma lì.

– dal 66′ De Pieri 6: Dà dinamismo al centrocampo nerazzurro, mantiene alti i ritmi nel momento di massima spinta del Torino.

Torino-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5: Dovrebbe essere la luce dell’attacco nerazzurro, continua nel suo periodo di nascondino. Tocca pochissimi palloni e non chiude un singolo dribbling.

Sarr 6: Fa a sportellate con Mendes, riesce in ciò che può fare nelle poche palle che gli vengono servite. Isolato in avanti.

Quieto 6: Molto più accesso del compagno sull’altra fascia, prova due volte la conclusione ma senza impensierire Abati.

– dal 66′ Owusu 6: Rientra da un lungo infortunio, il secondo nella sua breve carriera. La forma fisica è ancora da ritrovare, ma i segnali promettono bene.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6: La sua Inter mantiene la stessa distanza dal secondo posto, pareggiando contro il Torino in grande forma e proveniente da otto risultati utili consecutivi. Senza Stankovic e Akinsanmiro l’allenatore nerazzurro fa il massimo con i giocatori a disposizione, portando a casa un punto e non rischiando quasi mai durante il corso della partita. Pochissime occasioni create, ma anche poche occasioni concesse.