Pavard, duttilità necessaria: opzione che riguarda anche… Bisseck

Nonostante, a livello numerico, sulla catena di destra c’è abbondanza in casa Inter, la situazione, al momento, resta da valutare attentamente. In particolar modo a causa delle condizioni di Denzel Dumfries. Per Fiorentina-Inter occhio anche alle alternative che riguardano Benjamin Pavard e Yann Bisseck.

DUTTILITÀ – Andando a scorrere la rosa, la situazione a destra per l’Inter è sicuramente abbondante: Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Benjamin Pavard, Yann Bisseck, oltre al nuovo arrivato Tajon Buchanan (e l’infortunato Juan Cuadrado). Per una serie di motivi, però, resta una situazione ancora di apparente emergenza. Domani, per Fiorentina-Inter, toccherà probabilmente ancora una volta a Darmian coprire la fascia, con Pavard dietro di lui. Proprio in questo senso, però, la duttilità del francese può tornare utile: se Dumfries e Buchanan non dovessero ancora essere pronti, ecco che Pavard può prendere il posto in fascia a gara in corso. Proprio come già accaduto contro il Lecce in campionato e il Napoli in Supercoppa Italiana.

Pavard pronto per la fascia mentre Bisseck scalpita per Fiorentina-Inter

ALTERNATIVA – Con il passaggio di Pavard in fascia, si prepara Yann Bisseck a dare man forte in difesa. Permettendo anche a Darmian di tirare il fiato, visto l’alto minutaggio che ha avuto fin qui in stagione. Il tedesco, con il suo ingresso in campo nella finale di Supercoppa Italiana, ha mostrato tutta la sua utilità anche a gara in corso e le sue grandi caratteristiche a livello difensivo. Ora Bisseck scalpita per Fiorentina-Inter, dove non partirà con ogni probabilità dal primo minuto, ma è sicuramente pronto per dare il suo contributo. Grazie, anche, alla duttilità di Pavard.