Italiano: «Inter una corazzata, dobbiamo fare un’impresa»

Vincenzo Italiano si prepara per la gara di domani contro l’Inter. Il tecnico della Fiorentina, parlando ai canali ufficiali del club viola, fa il punto sullo stato di forma delle due squadre.

CORAZZATA – Vincenzo Italiano scalda i motori in vista di Fiorentina-Inter di domani, una gara che giudica piuttosto complicata: «Siamo alla vigilia di una partita importante per noi, si riparte e sappiamo quanto sarà difficile per noi. Però siamo in casa, abbiamo potuto lavorare per alcuni giorni e abbiamo cercato di approfondire tutti i nostri principi. Speriamo di poter fare qualcosa di utile per poter mettere in difficoltà una squadra che è al momento tra le più forti. Domani sono convinto che il pubblico ci darà una mano, perché contro questa corazzata abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo fare un’impresa».