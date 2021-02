Satriano show nel derby Primavera: Milan-Inter a senso unico, 0-3 al 45′!

Martin Satriano – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter, derby valido per la decima giornata del Campionato Primavera 1, ha appena visto concludersi il primo tempo. 0-3 al Centro Sportivo Vismara, con un dominio clamoroso: doppietta di Satriano e gol di Vezzoni.

MILAN-INTER, PRIMO TEMPO – In avvio subito un problema per Franco Vezzoni, che resta fuori dal campo un paio di minuti. Rischia Andreas Jungdal, portiere del Milan, che colpisce Martin Satriano su rinvio ma è fortunato perché il pallone schizza lontano. Al 14′ l’Inter prosegue nel suo buon inizio con un corner battuto tagliato sul quale Étienne Kinkoue non ci arriva, due minuti dopo azione personale di Gaetano Oristanio e sinistro rasoterra a lato. Primo cambio al 19′, Lorenzo Moretti dà forfait e lo rimpiazza Daniel Tonoli. Subito dopo il vantaggio: clamorosa indecisione di Nikos Michelis che non si capisce con Jungdal, svirgola il rinvio e regala palla a Satriano, che a porta vuota ringrazia e mette dentro. Inter avanti al 21′, con un regalo della difesa del Milan. Undici minuti dopo il raddoppio: punizione dalla destra, i rossoneri non rinviano e David Wieser è bravissimo a vedere Vezzoni centrale al limite dell’area per il sinistro dello 0-2. Non tante occasioni dopo i due gol, con l’Inter che gestisce il risultato. E al 42′ firma anche il tris: punizione di Oristanio, colpo di testa nell’area piccola di Satriano e Jungdal si oppone malissimo. Ancora a segno l’uruguayano, già decisivo con la Roma una settimana fa (vedi articolo) e autore di un’altra doppietta domenica col Sassuolo. È 0-3 all’intervallo!

MILAN-INTER 0-3 AL 45′ – IL TABELLINO

Milan (4-3-3): Jungdal; Stanga, Tahar, Michelis, Oddi; Di Gesù, Brambilla, Mionic; Olzer, Tonin, Roback.

In panchina: Moleri, Pseftis, Obaretin, Kerkez, Filì, Cretti, Bright, Saco, Grassi, Robotti, El Hilali, Nasti.

Allenatore: Federico Giunti

Inter (4-3-1-2): Stankovic; L. Moretti (19′ Tonoli), Kinkoue, A. Moretti, Vezzoni; Wieser, Sangalli, Casadei; Oristanio; Fonseca, Satriano.

In panchina: Rovida, Basti, Sottini, Dimarco, Squizzato, Mirarchi, Peschetola, Lindkvist, Iliev, Akhalaia, Bonfanti.

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Fabio Natilla della sezione di Molfetta (Niedda – D’Elia)

Gol: 21′, 42′ Satriano, 32′ Vezzoni

Ammonito: Oristanio (I)

Recupero: 2′ PT