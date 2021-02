Vezzoni al 45′: Â«Primo gol con l’Inter, molto contento! Manca ancora tantoÂ»

Vezzoni al 45′: «Primo gol con l’Inter, molto contento! Manca ancora tanto»

Franco Vezzoni Inter Primavera

Vezzoni ha segnato uno dei tre gol con cui l’Inter Primavera sta dilagando nel derby: 0-3 all’intervallo (vedi articolo). L’argentino, al termine del primo tempo, ha parlato a Sportitalia.

DOMINIO PER 45′ – Franco Vezzoni commenta il primo tempo di Milan-Inter, derby Primavera dove ha segnato il momentaneo 0-2: «Sono molto contento. È il primo gol che faccio con questa maglia, poi una partita come il derby è speciale. Sono molto contento, abbiamo fatto tre gol e stiamo facendo la gara giusta. Manca ancora tanto, dobbiamo continuare così con la testa. Dobbiamo lasciare tutto in campo e portare i tre punti a casa».